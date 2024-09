Na ZN prihodnji teden splošna razprava voditeljev 79. Generalne skupščine

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 17. septembra - Prihodnji teden od torka do petka bo v New Yorku potekala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku 79. zasedanja Generalne skupščine ZN. V imenu Slovenije bo na osrednjem letnem dogodku v ZN nastopil premier Robert Golob, že ta teden pa tja prihaja zunanja ministrica Tanja Fajon. Slovenija bo ob robu gostila razpravo o voditeljstvu za mir.