Barbara Antolić Vupora prevzela vodenje Zveze slovenskih društev na Hrvaškem

Reka, 21. septembra - Skupščina Zveze slovenskih društev na Hrvaškem je danes izvolila Barbaro Antolić Vupora za novo predsednico zveze. Njena izvolitev pomeni, da se bo sedež zveze preselil z Reke v Zagreb, kot je Antolić Vupora napovedala za STA, pa si bo prizadevala za večje vključevanje mladih in več sodelovanja med društvi. Doslej je zvezo vodila Barbara Riman.

Antolić Vupora je nov obraz na čelu Zveze slovenskih društev na Hrvaškem po šestih letih, v katerih je zvezo vodila zgodovinarka Barbara Riman iz kulturno-prosvetnega društva Bazovica z Reke.

Po njeni izvolitvi bodo sedež zveze vrnili v Zagreb, kjer je bil že od leta 1996 do izvolitve Riman leta 2018. Prva leta po ustanovitvi zveze januarja 1992, ko je zvezo vodil njen prvi predsednik Vinko Žibert, je bil sedež na Reki.

Na skupščini, ki je danes potekala na Reki, so za namestnika predsednice izvolili Silvestra Kmetića, ki je namestnik predsednika Slovenskega doma v Zagrebu.

Antolić Vupora je za STA dejala, da se bo kot nova predsednica zveze najbolj posvetila notranjemu delovanju zveze oziroma sodelovanjem med društvi. Delala bo na vzpostavitvi novih institucij in področij delovanja, med katerimi so poleg učenja slovenskega jezika in kulture tudi znanstveno raziskovanje ter gospodarsko in športno udejstvovanje Slovencev, ki živijo na Hrvaškem.

"Želim si, da bi tukaj delujoča slovenska skupnost postala propulzivna, bolj prisotna tudi v medijskem prostoru in s tem korakom je treba predhodno vključiti tudi več mladih v delovanje društev," je še izjavila za STA.

Pri tem je dodala, da je na Hrvaškem vse več otrok, ki se učijo slovenski jezik, zasluge za to pa pripisuje tudi Barbari Riman. "To število je zelo impozantno, kajti učenje slovenskega jezika in kulture, ki je bilo pred desetimi leti na Hrvaškem zelo v povojih, gre v stotine učencev," je poudarila.

Riman bi moral mandat poteči čez dve leti, a se je skupaj z namestnico Jasmino Dlačić odločila za predčasen odhod. Kot je pojasnila za STA, sta odstopili zato, ker nista več mogli usklajevati zasebnega in kariernega življenja z vodenjem zveze.

Dlačić je sicer izredna profesorica na reški ekonomski fakulteti, Riman pa izredna profesorica in raziskovalka na Inštitutu za narodnostna vprašanja, kjer so jo skupaj z direktorico Sonjo Novak Lukanovič pri njenem delu v zvezi ves čas močno podpirali.

Riman je za STA izpostavila, da je vodenje zveze neprofesionalna funkcija, kar bo po njenem mnenju tudi eden od izzivov, s katerim se bo zveza srečevala v prihodnosti. Vodenje namreč zahteva veliko časa, dela in truda, slovenski skupnosti pa bi, zlasti če želi pridobiti mlade, morala ponuditi tudi manj tradicionalne aktivnosti, kot so folklorni plesi in pevski zbori.

Pojasnila je še, da sta z Dlačić, ko sta leta 2018 sprejeli to funkcijo, začeli delati po vzoru drugih krovnih organizacij v Avstriji, Italiji, na Madžarskem ter si prizadevali za izboljšanje položaj Slovencev na Hrvaškem. Kot je dodala, sta med drugim želeli omogočiti lažji dostop do učenja slovenskega jezika, promovirati slovensko kulturo, slovenski jezik in na ta način tudi prispevati k ohranjanju slovenske identitete.

Barbara Antolić Vupora je bila rojena leta 1968 v Celju. Kot članica hrvaške levosredinske stranke SDP je bila letos za drugi mandat izvoljena za poslanko sabora.

Bila je ena od ustanoviteljic Slovenskega kulturnega društva Nagelj v Varaždinu leta 2008, kot predsednica sveta slovenske narodne manjšine varaždinske županije pa je ves čas aktivno spodbujala vključevanje Slovencev v lokalno okolje in širjenje slovenske kulture. Na njeno pobudo so v šolah v varaždinski županiji uvedli poučevanje slovenskega jezika in kulture.

Pod okriljem Zveze slovenskih društev na Hrvaškem deluje 17 slovenskih društev, do konca meseca pa v zvezi pričakujejo ustanovitev še ene slovenske organizacije.