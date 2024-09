V Ljubljani ta konec tedna sejem Mineralfest

Ljubljana, 21. septembra - V Ljubljani bo ta konec tedna potekal Mineralfest 2024, eden največjih sejmov mineralov, fosilov in nakita v Sloveniji. Na dogodku, ki bo potekal že osmič, se bo predstavilo več kot 40 razstavljavcev iz Slovenije in tujine, obiskovalcem bodo na voljo še različne delavnice pod okriljem zlatarske šole, so sporočili iz Mineralfesta.