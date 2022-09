Na letošnjem Mineralfestu tudi delavnica brušenja plemenitih kamnov

Ljubljana, 17. septembra - Na letošnjem sejmu mineralov, fosilov in nakita pod naslovom Sol - belo zlato, ki bo danes in v nedeljo potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, bosta med drugim potekali tudi delavnici brušenja plemenitih kamnov in izdelovanja nakita iz žice. Kot so zapisali organizatorji, bo na ogled še razstava mineralov, fosilov in nakita iz Slovenije in tujine.