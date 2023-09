V Ljubljani dvodnevna razstava mineralov in plemenitih kamnov Mineralfest

Ljubljana, 16. septembra - V Ljubljani se začenja tradicionalna razstava mineralov, fosilov in nakita Mineralfest, ki bo gostila številne slovenske in tuje razstavljavce, zbirke ter druge unikatne izdelke. Obiskovalci se bodo med drugim lahko udeležili delavnic brušenja plemenitih kamnov, izdelovanja nakita in različnih razstav. Festival pa bo trajal do nedelje.