Fajon v Varnostnem svetu ZN: Svet ne sme molčati o zatiranju Afganistank

New York, 18. septembra - Pred tem institucionaliziranim sistemom spolne diskriminacije, segregacije in zatiranja ne moremo in ne bomo molčali, je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o Afganistanu s poudarkom na pravicah žensk dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je vodila prvo v nizu razprav tega organa v času slovenskega predsedovanja VS ZN.

"Afganistan se še naprej sooča s številnimi družbenimi, političnimi, varnostnimi, gospodarskimi, podnebnimi, razvojnimi, humanitarnimi in drugimi izzivi na področju človekovih pravic. Danes se želim osredotočiti na pravice deklic in žensk ter njihov dostop do izobraževanja," je v razpravi dejala Fajon.

Opozorila je, da so se talibani leta 2021 po prevzemu oblasti v Afganistanu zavezali k spoštovanju pravic žensk, vendar zadnja tri leta sprejemajo ukrepe, ki bi lahko po Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) predstavljali zločine proti človeštvu.

"Prihodnost nobene države, tudi Afganistana, ne more biti uspešna, če ima le polovica prebivalstva možnost polno in svobodno sodelovati v družbenem in javnem življenju ali odločati o svojem življenju," je še dejala Fajon in poudarila, da talibani deklicam omogočajo šolanje le do 12. leta starosti, kar bo dolgoročno zavrlo razvoj države.

"Ne pričakujemo hitrih rešitev. Vendar si mednarodna skupnost ne sme zatiskati oči pred izginjanjem afganistanskih žensk in deklet iz javnega življenja. ZN morajo biti zgled," je še dejala ministrica in odnos do žensk označila kot preizkus za mednarodno skupnost.

Večina sodelujočih na zasedanju je prav tako obsodila odnos talibanov do žensk, izjemi v tem pogledu sta bila predstavnika Kitajske in Rusije.

Kitajski veleposlanik Fu Cong je dejal, da osredotočanje zgolj na to težavo ne bo rešilo problema. Zagovarjal je celovit pristop do reševanja izzivov v Afganistanu, pri čemer je kritiziral sankcije zahodnih držav proti talibanom.

Podobno je storil tudi ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija, ki je zatrdil, da zahodne sankcije zatirajo razvoj Afganistana, talibani pa imajo pravico, da sprejemajo zakone, za katere menijo, da so v interesu države.

Pred razpravo so člane Varnostnega sveta ZN s položajem žensk v Afganistanu seznanile posebna predstavnica generalnega sekretarja in vodja misije ZN za pomoč Afganistanu (Unama) Roza Otunbajeva, izvršna direktorica agencije ZN ženske Sima Bahous in predstavnica civilne družbe v Afganistanu z imenom Mina, ki je po talibanskem prevzemu oblasti odšla v ZDA.

Nebenzija se je pritožil nad njenim nastopom in nad tem, da je Slovenija spremenila format zasedanja brez soglasja celotnega Varnostnega sveta, medtem ko mu je Fajon kot predstavnica predsedujoče države pred svojim nastopom pojasnila, da so poročevalko morali zaščititi v skrbi za njeno varnost.