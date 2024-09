Del članic Varnostnega sveta ZN obsodil talibane zaradi zatiranja žensk

New York, 6. septembra - Veleposlanik Japonske Yamazaki Kazuyuki je danes v imenu svoje države, ZDA, Slovenije, Francije, Velike Britanije, Malte, Ekvadorja, Gvajane, Mozambika, Sierra Leoneja, Švice in Južne Koreje obsodil zakonodajo o morali, ki so jo pred kratkim potrdili afganistanski talibani.