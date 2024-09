Varnostni svet ZN soglasno podaljšal sankcije proti Sudanu

New York, 11. septembra - Varnostni svet ZN, ki mu ta mesec predseduje Slovenija, je danes soglasno potrdil resolucijo za podaljšanje sankcij proti Sudanu, ki so bile uvedene leta 2005 in poleg embarga na orožje zajemajo tudi prepovedi potovanj in zamrznitve premoženja. Sankcije so podaljšane do 12. septembra prihodnje leto.