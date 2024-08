Slovenija prevzema predsedovanje Varnostnemu svetu ZN

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 29. avgusta - Slovenija bo uradno s 1. septembrom, dejansko pa zaradi nedelje in ponedeljkovega praznika v ZDA v torek, 3. septembra, prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN. Predsedovala bo v najbolj živahnem mesecu za celotne ZN, ko se na splošni razpravi Generalne skupščine v New Yorku zbere večina svetovnih voditeljev.