Slovenija v razpravi o mirovnih operacijah poudarila nujnost enotnosti Varnostnega sveta ZN

New York, 9. septembra - Mirovne misije ZN ne morejo uspeti brez enotnosti Varnostnega sveta ZN, je na današnjem zasedanju v New Yorku poudaril veleposlanik Samuel Žbogar in skupaj z drugimi govorniki potrdil pomen mirovnih operacij kot najpomembnejšega sredstva za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti.