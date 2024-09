V Srbiji in Črni gori na več delih presahnila reka Ibar

Beograd, 9. septembra - Na območju ob meji med Črno goro in Srbijo je zaradi dolgotrajne suše na več delih presahnila reka Ibar, ki velja za eno od pomembnejših rek na Zahodnem Balkanu. V akcijo reševanja rib so se vključila tako različna društva kot lokalni prebivalci, poročajo srbski in črnogorski mediji. Območju grozi tudi ekološka katastrofa zaradi smeti.