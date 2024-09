Dolgotrajna suša v Grčiji razkrila ostanke potopljene vasi

Atene, 3. septembra - Visoke temperature in dolgotrajna suša v Grčiji so povzročile, da se je po več desetletjih znova pokazala potopljena vas Kallio. Ruševine hiš zapuščene vasi so postale vidne, potem ko je gladina umetnega jezera Mornos, ki zagotavlja oskrbo z vodo za prebivalce Aten, močno upadla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.