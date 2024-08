Zaradi neodgovornega ravnanja v potoku Lobnica poginilo večje število rib

Ruše, 1. avgusta - Konec minulega tedna je prišlo do pomora rib in ostalih vodnih živali v potoku Lobnica v kraju Smolnik, so sporočili iz Ribiške družine Ruše. O tem so obvestili pristojne službe in kriminalistično policijo, ribiče pa so zaprosili, da do preklica ne izvajajo ribolova na spodnjem delu Lobnice od izliva v reko Dravo do male hidroelektrarne Jeklo.