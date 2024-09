V Velenju razstava o vplivu članov družine Stupica na ustvarjanje Hane

Velenje, 5. septembra - V Galeriji Velenje bodo drevi odprli razstavo z naslovom Stupica - od dedka do vnukinje, ki bo osredotočena na vpliv, ki so ga imeli dedek Gabrijel, mama Marija Lucija in babica Marlenka na umetniško pot Hane Stupica. Umetnica bo predstavila, kako so jo navdihovale dedkove slike, mamin zasanjan svet domišljije in babičina ustvarjalnost.