Ljubljana, 17. junija - V starosti 94 let je umrla slikarka in ilustratorka Marlenka Stupica, so sporočili iz Mladinske knjige. V skoraj sedmih desetletjih poklicne poti je ilustrirala in opremila več kot sto otroških knjig in za svoje delo prejela številna priznanja tako doma kot v tujini, leta 2013 tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.