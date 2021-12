Majda Širca v filmu ujela ustvarjanje treh ilustratork Stupica

Ljubljana, 16. decembra - V Uredništvu dokumentarnih oddaj TV Slovenija je nastal dokumentarni film Tri generacije - Marlenka, Marija Lucija in Hana Stupica scenaristke in režiserke Majde Širca. Film gledalca pelje od Marlenkine Sneguljčice in Rdeče kapice, prek temačne Lenore, Pastirice in dimnikarja ter Letečega kovčka Marije Lucije, do Rokavičke Hane Stupica.