Opozicija na odboru DZ kritična do osnutka posodobitve NEPN

Ljubljana, 4. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na zahtevo SDS razpravljal o osnutku posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). V opoziciji menijo, da je pomanjkljiv; med drugim mu pri energetiki očitajo prevelik poudarek na uvajanju sončnih elektrarn in pri prometu premalo pozornosti izboljšanju javnega potniškega prometa.