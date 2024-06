Pripravljen dopolnjen osnutek posodobitve NEPN

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes javno predstavilo dopolnjen osnutek posodobitve NEPN, ki skladno s cilji EU določa ambicioznejše ukrepe in cilje Slovenije, kot jih veljavni načrt določa na področjih razogljičenja in energetske učinkovitosti do leta 2030. Vlada ga bo potrjevala predvidoma konec poletja.