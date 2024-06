GZS v posodobljenem NEPN pogreša oceno potrebnih investicij

Ljubljana, 21. junija - GZS v svojih pripombah na zadnji osnutek posodobljenega NEPN, ki je v javni obravnavi še do 23. junija, poudarja, da v dokumentu pogreša načrt nadomeščanja proizvodnih virov elektrike po zaprtju Teša in do izgradnje Jeka 2 ter "objektivno" oceno potrebnega obsega investicij v proizvodne zmogljivosti in omrežje do leta 2050.