Poročilo: Tragedijo v londonski stolpnici leta 2017 povzročila nesposobnost in pohlep

London, 4. septembra - Preiskovalci so danes predstavili poročilo več let trajajoče preiskave požara v londonski stolpnici, ki je junija 2017 terjal 72 smrtnih žrtev. Največji del krivde so pripisali gradbincem in proizvajalcem gradbenih materialov, ki jih obtožujejo namernega zavajanja glede varnosti, del pa tudi državnim in lokalnim oblastem ter londonskim gasilcem.