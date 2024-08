V Londonu zaradi ogromnega požara iz bloka evakuirali več kot 80 ljudi

London, 26. avgusta - Stanovanjski blok na vzhodu Londona je ponoči zajel ogromen požar, ki ga je več kot 200 gasilcev do jutra uspelo spraviti pod nadzor. Iz poslopja so evakuirali več kot 80 stanovalcev, dva človeka so odpeljali v bolnišnico. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Preiskava poteka, stavba naj bi imela več težav s požarno varnostjo.