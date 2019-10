Poročilo o požaru v londonski stolpnici gasilcem očita sistemske napake

London, 30. oktobra - V Veliki Britaniji so danes objavili poročilo o požaru v londonski stolpnici Grenfell leta 2017, v katerem preiskovalci ugotavljajo, da so londonski gasilci pri posredovanju naredili "pomembne sistemske napake". Londonska gasilska brigada je zavrnila očitke. O poročilu o požaru, ki je zahteval 72 življenj, so danes razpravljali tudi poslanci.