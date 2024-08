Izredna seja DZ o romskih vprašanjih bo v četrtek

Zahtevo za sklic izredne seje o romskih vprašanjih so vložili v SDS, sopodpisali pa tudi poslanci NSi, 27 poslancev Svobode, poslanec SD Predrag Baković in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

Namen izredne seje je po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert obravnava predloga priporočila vladi v zvezi z reševanjem romskih vprašanj. Vladi želijo med drugim predlagati, da v treh mesecev pripravi sistemske rešitve za večjo varnost državljanov in da naj sistemske rešitve in ukrepi zagotovijo tudi varnost premoženja državljanov in varnost uradnih oseb pri izvajanju postopkov v romskih naseljih. Vladi bi predlagali tudi, da omogoči povečanje pooblastil policije v primerih skupinskega nasilja in okrepi prisotnosti policije v okoli okoljih, kjer je večje število nasilnih incidentov in groženj.

Državnemu zboru pa predlagajo poziv vladi, da okrepi storitve centrov za socialno delo za podporo družinam ter centrom za socialno delo v občinah oziroma na območjih, kjer biva romska skupnost, zagotovi dodaten kader ter ustrezno strokovno podporo socialnih delavcev.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o romskih vprašanjih poteka danes.

Na četrtkovi izredni seji bodo odločali tudi o potrditvi mandata poslancema Francu Franciscu Estanislau Medicu in Andreju Poglajnu za preostanek mandatne dobe DZ, ki bosta nadomestila evropska poslanca Mateja Tonina in Branka Grimsa.

SDS je sicer na seji zahteval tudi obravnavo akta o odreditvi parlamentarne preiskave o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Slovenije, a jo na sejo niso uvrstili, kar je na kolegiju sprožilo burno debato.

Na kolegiju so se dogovorili tudi o izredni seji, ki bo 9. septembra ob 14. uri in na kateri bodo obravnavali predlog priporočila vladi eno leto po poplavah in zemeljskih plazovih, ki so Slovenijo zajele 4. avgusta 2023, ki so ga zaradi prepočasnega ukrepanja vložili v SDS.

Med drugim bi vlado pozvali, da poenostavi in pospeši postopke umeščanja v prostor za nadomestne gradnje ter da se zagotovi predplačila za obnovo tudi za lastnike stanovanj, ki v času ujm v lastnem stanovanju še niso imeli prijavljenega stalnega prebivališča. Želijo, da vlada na lokalno skupnost prenese pristojnosti urejanja voda drugega reda, da občinam podeli predkupno pravico za nakup zemljišč, kjer se lahko gradijo nadomestni objekti, ter da zagotovi pospešitev postopkov recenzije projektov popoplavne obnove, ki močno podaljšujejo čas realizacije sanacijskih projektov ter jih zelo podaljšujejo.

Izredno sejo DZ, ki bo 10. septembra ob 14. uri, pa so zahtevali poslanci koalicije. Na njej bodo po nujnem postopku obravnavali vladni predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Ta med drugim vključuje prilagoditve poroštvene sheme za prebivalstvo in spremembe postopkov glede prostorskega načrtovanja za hitrejšo sanacijo po lanski ujmi. Prinaša tudi prepoved ponovne gradnje na območjih, kjer bodo odstranili objekte.

Na izredni seji bodo po skrajšanem postopku obravnavali še predlog zakona o spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS, ki ga je vložila skupina koalicijskih poslancev, in predlog vladne novele zakona o rudarstvu. Opravili bodo tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o dohodnini, ki ga je vložilo 5000 volivk in volivcev. Na seji bodo po odložilnem vetu DS ponovno odločali tudi o noveli zakona o parlamentarni preiskavi.

Na kolegiju so se dogovorili tudi, da bodo vladni predlog novele zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije obravnavali po skrajšanem postopku.