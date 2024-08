K zahtevi SDS za sklic izredne seje DZ o romskih vprašanjih podpise prispevali tudi poslanci Svobode

Ljubljana, 22. avgusta - Poslanci SDS so danes v DZ vložili zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, katere namen je obravnava predloga priporočila vladi v zvezi z reševanjem romskih vprašanj. Zahtevo je sopodpisalo tudi 27 od 40 poslancev Gibanja Svoboda, ker se zavedajo resnosti in zahtevnosti temeljite obravnave romske tematike, so sporočili iz Svobode.

Večina poslancev Svobode se je pobudi pridružila, ker menijo, da je DZ poklican k izmenjavi mnenj in iskanju rešitev v skupno dobro. "Zaključki pa morajo temeljiti na vključevanju, spoštovanju človekovih pravic in zagotavljanju varnosti za vse, poiskati jih moramo s sodelovanjem in v dialogu lokalnih skupnosti, države in romske populacije," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem v Svobodi ne želijo, da bi izredna seja "izzvenela v slogu opozicijskega populizma", temveč želijo z aktivnim sodelovanjem pripomoči h konstruktivni in spoštljivi razpravi ter iskanju koristnih predlogov rešitev, so navedli.

V Svobodi dodajajo, da je treba ločiti izvajanje ukrepov za učinkovito integracijo Romov v družbo od obravnavanja siceršnje varnostne problematike. Učinkovito naslavljanje obojega terja ločeno obravnavo in ukrepe, s tem pa tudi delo ustreznih strokovnih skupin. "Primeri integracijskih oziroma preventivnih ukrepov v nekaterih občinah že dajejo rezultate in so lahko primer dobre prakse, da je življenje v sožitju z romsko skupnostjo možno," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Aktualni problemi na terenu kažejo, da znotraj obstoječe zakonodaje iz leta 2007, ki jo je sprejela takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše, ni mogoče najti dovolj učinkovitih rešitev in da bo potrebna nadgradnja obstoječe ureditve," so zapisali. Menijo, da iskanje rešitev, ki bodo v korist tako prebivalcem in prebivalkam, ki živijo z Romi, kot tudi članom in članicam romskih skupnosti, presega zgolj mandat ene vlade in ene stranke ter zahteva skupen in karseda usklajen pristop.

Zahtevo za sklic izredne seje so sopodpisali tudi v poslanci NSi, nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek in poslanec SD Predrag Baković.

V SDS vladi želijo med drugim predlagati, da v treh mesecev pripravi sistemske rešitve za večjo varnost državljanov ter da naj sistemske rešitve in ukrepi zagotovijo tudi varnost premoženja državljanov in varnost uradnih oseb pri izvajanju postopkov v romskih naseljih, je danes pojasnila poslanka SDS Anje Bah Žibert.