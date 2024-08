Minister Poklukar in vodstvo policije s predstavniki občin Kočevje in Ribnica o romskih vprašanjih

Ljubljana, 22. avgusta - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle se bosta danes sestala z vodstvoma občin Kočevje in Ribnica. Tema pogovora bodo varnostni položaj in romska vprašanja, potem ko je v zadnjem času prišlo do več zaostrovanj med Romi ter večinskim prebivalstvom in organi pregona.