Alpina bo število zaposlenih v Žireh zmanjšala za 60

Žiri, 13. avgusta - V žirovski Alpini bodo po zaključku kolektivnega dopusta po 15. avgustu predstavnikom delavcev in sindikatu predstavili načrtovano reorganizacijo in optimizacijo skupine, po kateri bo do konca leta v Žireh brez dela ostalo 60 zaposlenih. Medtem je konec julija vrata zaprla tudi ena od dveh proizvodnih enot v Bosni in Hercegovini.