V Alpini zmanjšanje števila zaposlenih in čakanje na delo

Žiri, 29. novembra - Žirovska Alpina, ki je septembra lani prešla v roke češke družbe K&H, se je letos tako kot številne druge blagovne znamke soočila s padcem prodaje in povečanjem zalog blaga. V podjetju so bili, kot so danes sporočili, primorani zmanjšati število zaposlenih za 20. V načrtu je tudi ukrep čakanja na delo.