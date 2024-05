Finance: Češki lastniki Alpine selijo del proizvodnje iz Žirov v BiH

Ljubljana/Žiri/Praga, 23. maja - Češki lastniki žirovskega izdelovalca športne in modne obutve Alpina, družba K&H iz skupine Franco, bodo zaprli del proizvodnje v Sloveniji in jo preselili v tovarno v Bosni in Hercegovini (BiH), so v češkem podjetju potrdili za Finance. V sklopu reorganizacije po zagotovilih lastnikov v Žireh medtem ostajajo razvoj in prodajne ter podporne službe.