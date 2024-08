ZDA napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini v višini 125 milijonov dolarjev

Washington, 10. avgusta - ZDA so v petek napovedale nov sveženj vojaške pomoči Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo v višini 125 milijonov dolarjev. Pomoč vključuje rakete za zračno obrambo, strelivo za raketne sisteme in artilerijo, večnamenske radarje in protitankovsko orožje, je sporočil ameriški državni sekretar Antony Blinken.