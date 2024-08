Rokodelski tabori letos privabili več kot 80 mladih

Ljubljana, 9. avgusta - Konzorcij rokodelskih centrov Slovenije je s podporo gospodarskega ministrstva letos poleti tretjič organiziral rokodelske tabore za mlade med 12. in 17. letom starosti. Udeležilo se jih je več kot 80 mladih, ki so po navedbah organizatorjev potrdili zanimanje za rokodelstvo. Organizatorji si želijo, da bi imeli mladi še več stika s to dejavnostjo.