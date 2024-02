Ministrstvo objavilo poziv za izbor rokodelskih centrov

Ljubljana, 5. februarja - Na podlagi lani sprejetega zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva je gospodarsko ministrstvo danes v uradnem listu objavilo javni poziv za izbor rokodelskih centrov, katerih naloga bo izvajanje nalog za ohranjanje in razvoj rokodelstva ter skrb za spodbujanje delovanja in povezovanja rokodelcev. Rok za prijavo je 5. marec.