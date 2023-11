V Mariboru festival rokodelcev s ciljem ohranja dragocenih znanj

Maribor, 29. novembra - V Vetrinjskem dvoru v Mariboru bo od petka do nedelje potekal prvi Festival rokodelcev. Njegov namen je povezati rokodelce in njihove poklice ter znanja in izdelke predstaviti širši javnosti, hkrati pa obogatiti ponudbo programov kulturno-umetnostne vzgoje v mestu. Ključno je, da ta dragocena znanja ne gredo v pozabo, poudarjajo organizatorji.