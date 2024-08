Predsednik ZSO Manuel Jug se umika iz politike

Jug bo po skoraj šestih letih na čelu ZSO, ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, s položaja odstopil na izrednem občnem zboru. Mandat bi se mu sicer iztekel leta 2026.

Umaknil se bo tudi iz delovne skupnosti avstrijskih narodnih skupnosti v avstrijski socialdemokratski stranki in iz koroške deželne vlade, je v torek poročala ORF.

Jug je za slovenski program ORF pojasnil, da je o tej potezi razmišljal več mesecev. "Politika zame ni več izziv in tudi ne vidim več smisla v tem, da sem aktiven v teh telesih, ker ne morem več prispevati tistega, kar bi želel," je povedal. Omenil je tudi razloge, povezane z zasebnim življenjem. Umik se mu zdi tudi pravična poteza do drugih članov delovnih teles, v katerih je dejaven.

Jug je bil za predsednika ZSO prvič izbran leta 2019 pri 21 letih, leta 2022 pa je bil izvoljen za drugi mandat. Kot je poudaril, je hvaležen, da je bil lahko skoraj šest let na položaju. Dejal je še, da je bila to zanj dobra izkušnja tako v politiki kot za življenje.

Priznal je, da so bili v telesih, kjer je bil dejaven, večinoma presenečeni ob njegovi odločitvi o umiku, nekateri pa so to tudi že pričakovali. So pa po njegovih podatkih že stekli pogovori o njegovem nasledniku ali naslednici na čelu ZSO.

Po pisanju časnika Novice se bo Jug v prihodnje osredotočil na zasebno življenje in poučevanje na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu.