Na avstrijskem Koroškem potrdili nove člane foruma za dialog

Celovec, 1. avgusta - Kolegij deželne vlade v Celovcu je danes sprejel predlog deželnega glavarja Petra Kaiserja in za obdobje petih let potrdil nove člane in članice foruma za dialog, na katerem se obravnavajo vprašanja slovenske narodne skupnosti. V krovnih organizacijah koroških Slovencev med novimi člani ne vidijo spornih oseb, želeli pa bi si več sej.