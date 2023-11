Koroški Slovenci opozarjajo na neizpolnjene obljube avstrijske vlade

Celovec, 24. novembra - Predstavniki organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem so danes opozorili na neizpolnjene obljube zvezne vlade na področju pravic manjšin. Na skupni novinarski konferenci so predsedniki štirih organizacij med drugim izpostavili potrebo po ureditvi rabe slovenščine v šolstvu, sodstvu in upravi.