ZDA, Avstralija, Kanada in Filipini s skupnimi vojaškimi vajami v Južnokitajskem morju

Manila/Peking, 7. avgusta - ZDA, Avstralija, Kanada in Filipini so danes v Južnokitajskem morju začeli prve skupne dvodnevne vojaške vaje, v katerih sodelujejo tako pomorske kot letalske sile. Njihov namen je izboljšati medsebojno delovanje vojaških sil. Tudi Kitajske je danes v Južnokitajskem morju izvedla patruljo pomorskih in letalskih sil.