Filipini in Kitajska za deeskalacijo napetosti v Južnokitajskem morju

Manila, 2. julija - Filipini in Kitajska so se danes zavzeli za deeskalacijo napetosti v Južnokitajskem morju, kjer v zadnjih mesecih pogosto prihaja do konfrontacij med njunima mornaricama. V luči tega sta državi sklenili tudi dogovor o izboljšanju komunikacij med mornaricama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.