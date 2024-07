Zunanja ministra ZDA in Kitajske o dogajanju glede Tajvana

Viangchan, 27. julija - Ameriški zunanji minister Anthony Blinken in njegov kitajski kolega Wang Yi sta ob zasedanju Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v prestolnici Laosa Viangchanu govorila o dogajanju v zvezi s Tajvanom in kitajsko-filipinskim sporom. Po navedbah tiskovnega predstavništva zunanjega ministrstva ZDA pa je bil njun pogovor "odprt in produktiven".