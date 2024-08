Kulturna nagrada avstrijske Koroške letos Josefu Winklerju

Celovec, 1. avgusta - Z vilenico ter literarnimi nagradami Franz Kafka in Georg Büchner ovenčan avstrijski pisatelj Josef Winkler je letošnji dobitnik glavne kulturne nagrade avstrijske Koroške. Med prejemniki drugih nagrad in priznanj je letos pet koroških Slovenk ter društvi Zarja in Peršman. Nagrade bodo podelili na slovesnosti ob koncu leta.

Skupni znesek nagrad je 91.000 evrov. Glavna kulturna nagrada, ki jo letos podeljujejo v kategoriji književnost, in jo bo prejel Winkler, je vredna 20.000 evrov. Podelili bodo tudi osem podpornih nagrad, tri nagrade z zahvalo in priznanje.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost avstrijske Koroške, so odločitev o nagrajencih sprejeli na priporočilo neodvisnega kulturnega odbora avstrijske Koroške. Kasneje sta Kleine Zeitung in ORF Kärnten po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA poročala, da sta državna svetnika Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) sejo zapustila pred glasovanjem z utemeljitvijo, da Winkler ne more dobiti tako visokega državnega priznanja.

"Umetnost in kultura sta bistveni del DNK Koroške. Naši umetniki in kulturniki s svojimi deli in svojo zavzetostjo skrbijo, da se kot družba še naprej razvijamo in da se razvija tudi Koroška sama," je ob tem sporočil deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser in dodal, da je Winkler vedno opominjal in bil kritičen glas.

"S svojim zavzemanjem za napredno in do naših otrokov in vnukov odgovorno politiko je vedno konstruktivno kritičen in nepogrešljiv. Za to sem mu kot deželni glavar in referent za kulturo pa tudi osebno kot ponosen Korošec, ki kritiko vedno razume kot spodbudo za izboljšave, posebno hvaležen," je še sporočil glavar Kaiser, ki prihaja iz vrst avstrijskih socialdemokratov (SPÖ).

Iz urada namestnika deželnega glavarja Martina Gruberja iz ÖVP so po poročanju ORF sporočili, da spoštujejo svobodo umetnosti, a je potrebno spoštovati tudi to, da se njemu osebno "ne zdi primerno podeliti tako visokega deželnega priznanja nekomu, ki je tako sovražen do avstrijske Koroške, kot je Josef Winkler".

Winkler je v odzivu za ORF Koroška povedal, da je presenečen, da bo dobil kulturno nagrado avstrijske Koroške. V odzivu na stališče koroške ÖVP pa je povedal, da ni naloga literature, da stvari olepšuje. Če bi bil dejansko nastrojen proti avstrijski Koroški, bi deželo že zdavnaj zapustil, a nikoli ni obžaloval, da je tukaj ostal, je dodal 71-letni Winkler, ki po navedbah APA trenutno piše novo knjigo.

Kot je še navedeno v sporočilu za javnost dežele avstrijske Koroške, je pesnica Cvetka Lipuš ena od treh prejemnikov nagrade z zahvalo dežele avstrijske Koroške, ki so posamično vredne 8000 evrov. Lipuš bodo to nagrado podelili za področje literature. Priznanje v vrednosti 7000 evrov za posebne dosežke na področju samostojnega kulturnega dela pa si bosta razdelila Slovensko prosvetno društvo Zarja in Društvo Peršman iz Železne Kaple.

Med osmimi prejemniki s po 5000 evrov vrednimi nagradami za spodbudo dežele avstrijske Koroške so še režiserka Mira Stadler in multidisciplinarna vizualna umetnica Verena Repar ter duo Sonoma, ki ga sestavljata Mira in Sara Gregorič.