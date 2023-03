Z vilenico nagrajeni avstrijski pisatelj Josef Winkler praznuje 70 let

Celovec, 3. marca - Avtor, predsednik senata za umetnost in objekt sovraštva, vse to velja za avstrijskega pisatelja Josefa Winklerje, ki danes praznuje 70. rojstni dan. Odraščanje v katoliško-patriarhalni "divji" avstrijski Koroški ter njegova številna kasnejša potovanja po svetu so osnova njegovega s številnimi nagradami nagrajenega literarnega opusa.