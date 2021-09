Winkler ob prejemu vilenice tudi o pomenu slovenskih ustvarjalcev v Avstriji

Divača, 11. septembra - V jami Vilenica so na predvečer sklepa 36. festivala Vilenica avstrijskemu pisatelju Josefu Winklerju podelili vilenico. Ob prejemu nagrade iz rok predsednika pisateljskega društva Dušana Merca je povedal, da do 17. leta ni vedel za slovensko manjšino, ker se o njej ni govorilo, da pa je pozneje cenil slovenske kolege in se za njih tudi zavzel.