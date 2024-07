Napadalec z nožem v Angliji ubil dva otroka, več ljudi huje ranjenih

Blackpool, 29. julija - Napadalec z nožem je v angleškem obmorskem mestu Southport med Liverpoolom in Blackpoolom na severozahodu Anglije danes zabodel in ubil dva otroka, še 11 ljudi je ranjenih, od tega jih je osem v kritičnem stanju, poročajo britanski mediji in tuje tiskovne agencije. Policisti so aretirali 17-letnega napadalca, sumijo ga umora in več poskusov umora.