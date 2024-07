V Angliji po napadu z nožem izbruhnili nasilni izgredi

London, 31. julija - V Angliji so po napadu z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije, v katerem so bile v ponedeljek ubite tri deklice, osem otrok in dva odrasla pa so bili ranjeni, v torek zvečer izbruhnili nasilni izgredi, v katerih je bilo ranjenih 39 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.