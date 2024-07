V BiH pobuda za razveljavitev sporazuma o policijskem sodelovanju s Srbijo

Sarajevo, 29. julija - Minister za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je v nedeljo napovedal pobudo za razveljavitev sporazuma o policijskem sodelovanju med BiH in Srbijo iz leta 2011, poročajo mediji v BiH. V Beogradu so pobudo označili kot nesmiselno in poudarili, da srbska policija sodeluje tudi s policijami drugih držav.