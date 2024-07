V Republiki Srbski sprejeli predlog zakona o spornem grbu in himni

Banjaluka, 5. julija - Parlament Republike Srbske je v četrtek sprejel predlog sprememb zakona o grbu, himni in zastavi, ki predvideva ponovno uporabo sporne himne in grba entitete. Poleg tega so poslanci skupščine te entitete BiH spremenili več bančnih zakonov, s katerimi vlada po prepričanju opozicije želi zaobiti sankcije, poroča tiskovna agencija Federacije BiH Fena.