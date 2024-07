Ustavno sodišče BiH začasno razveljavilo volilni zakon Republike Srbske

Sarajevo, 24. julija - Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine je do končne odločitve danes začasno razveljavilo volilni zakon, ki ga je aprila sprejel parlament entitete Republike Srbske. Ocenilo je, da ogroža ustavno ureditev in politično stabilnost države ter da bi njegova uveljavitev spodkopala možnost izvedbe oktobrskih lokalnih volitev.