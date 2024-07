Avstrijska narodna knjižnica na spletu objavila zapiske Petra Handkeja

Dunaj, 28. julija - Avstrijska narodna knjižnica je na spletu objavila rokopisne zapiske Nobelovega nagrajenca za literaturo Petra Handkeja. Zbirka obsega 3000 strani zapiskov, ki so shranjeni v 21 zvezkih. Dostopni so v obliki faksimilov, vključno s prepisi in spremljajočimi opombami.