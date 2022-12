Kontroverzni nobelovec Peter Handke praznuje 80 let

Celovec, 6. decembra - Peter Handke, ki velja za enega najvplivnejših živečih avtorjev na svetu, danes praznuje 80 let. Pisatelju, ki ima po materi slovenske korenine, je Švedska akademija za leto 2019 namenila Nobelovo nagrado za literaturo, s čimer je sprožila ogorčenje številnih, ki so mu pripisali naklonjenost Srbiji in podporo voditelju Slobodanu Miloševiću.