Na SKS obeležitev 80. jubileja Petra Handkeja

Ljubljana, 26. novembra - Pisateljski oder so na predzadnji dan 38. Slovenskega knjižnega sejma obiskali direktorica Goethe-Instituta Ljubljana Alix Landgrebe ter prevajalci Brane Čop, Amalija Maček in Štefan Vevar. Na pogovoru z moderatorko Simono Solina so v poklon pisatelju slovenskih korenin Petru Handkeju predstavili tri odmevnejše prevode njegovih del.