Trienale umetnost in okolje EKO podaljšan do 25. avgusta

Maribor, 16. julija - Deveta edicija Trienala umetnost in okolje EKO, ki je bila sprva načrtovana do konca julija, je zaradi odličnih odzivov in zanimanja javnosti podaljšana do 25. avgusta, sporočajo iz Umetnostne galerije Maribor (UGM). Osrednja razstava EKO 9: Oči v skali je v starem sanatoriju na Tyrševi na ogled vsak dan od srede do nedelje med 12. in 19. uro.